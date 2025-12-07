Lecco e i dubbi sul teleriscaldamento | l’obiettivo era aria più pulita ma i dati dicono il contrario

Lecco, 7 dicembre 2025 – Quando la pezza sembra peggio del buco. Fuor di proverbio: la pezza è la nuova relazione depositata dai tecnici incaricati di calcolare l’impatto della centrale termica che verrà costruita al Caleotto in centro a Lecco, a servizio della rete di teleriscaldamento in fase di realizzazione; il buco sono i conti dell’ inquinamento che continuano a non tornare, nonostante appunto le correzioni. A sollevare altri dubbi è sempre l’ingegner Giacomo Mainett i, a cui si erano rivolti i consiglieri comunali di opposizione Corrado Valsecchi di Appello per Lecco e Lorella Cesana di Lecco Ideale per una valutazione del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

