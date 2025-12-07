Lecco e i dubbi sul teleriscaldamento | l’obiettivo era aria più pulita ma i dati dicono il contrario

Ilgiorno.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco, 7 dicembre 2025 – Quando la pezza sembra peggio del buco. Fuor di proverbio: la pezza è la nuova relazione depositata dai tecnici incaricati di calcolare l’impatto della centrale termica che verrà costruita al Caleotto in centro a Lecco, a servizio della rete di teleriscaldamento in fase di realizzazione; il buco sono i conti dell’ inquinamento che continuano a non tornare, nonostante appunto le correzioni. A sollevare altri dubbi è sempre l’ingegner Giacomo Mainett i, a cui si erano rivolti i consiglieri comunali di opposizione Corrado Valsecchi di Appello per Lecco e Lorella Cesana di Lecco Ideale per una valutazione del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lecco e i dubbi sul teleriscaldamento l8217obiettivo era aria pi249 pulita ma i dati dicono il contrario

© Ilgiorno.it - Lecco e i dubbi sul teleriscaldamento: l’obiettivo era aria più pulita, ma i dati dicono il contrario

Scopri altri approfondimenti

Lecco, chiude una corsia del ponte Kennedy: al via i lavori di posa del teleriscaldamento - Lecco, 13 novembre 2025 – I nuovi lavori di posizionamento della rete di teleriscaldamento, da parte della società Acinque Energy Greenway, hanno reso necessario disporre la chiusura al transito della ... Secondo ilgiorno.it

Lecco, il teleriscaldamento contestato: “I conti non tornano, inquina di più e le emissioni aumenterebbero del 100%” - Lecco, 3 novembre 2025 – Fermi tutti, i conti sulla possibile riduzione dell’inquinamento con la realizzazione del progetto del teleriscaldamento di Lecco sono sbagliati di mille volte. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Lecco Dubbi Teleriscaldamento L8217obiettivo