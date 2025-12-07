Lecco consegna le benemerenze Il sindaco | Questa città vuole crescere
La città di Lecco ha reso omaggio ai suoi nuovi cittadini benemeriti proprio nel giorno del santo patrono, San Nicolò. La cerimonia di consegna dei prestigiosi riconoscimenti si è svolta sabato sera al Teatro della Società appena riaperto.Così il sindaco Mauro Gattinoni ha omaggiato le tre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
I BENEMERITI 2025 DELLA CITTÀ DI LECCO Plinio Agostoni, Vico Valassi, Andrea Invernizzi: questi i tre nomi che il Comune di Lecco ha deciso di premiare con la Civica Benemerenza per aver dato lustro alla Città. La consegna del San Nicolò d'Oro