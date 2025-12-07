Lecco consegna le benemerenze Il sindaco | Questa città vuole crescere

Leccotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Lecco ha reso omaggio ai suoi nuovi cittadini benemeriti proprio nel giorno del santo patrono, San Nicolò. La cerimonia di consegna dei prestigiosi riconoscimenti si è svolta sabato sera al Teatro della Società appena riaperto.Così il sindaco Mauro Gattinoni ha omaggiato le tre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Lecco Consegna Benemerenze Sindaco