Lecce si salvano solo i primi dieci minuti E la Cremonese vince 2 a 0
CREMONA – Settima sconfitta su tredici partite: il Lecce la rimedia a Cremona, al cospetto di una squadra tutt’altro che irresistibile che ha comunque il merito di reggere davanti all’ottimo avvio di marca giallorossa, complice anche l’errore di Stulic al 2’, e poi di addormentare la gara fino a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Fiorentina Lecce, le pagelle viola: Fortini e De Gea si salvano, poi il disastro
Lecce, si salvano solo i primi dieci minuti. E la Cremonese vince 2 a 0 - I padroni di casa passano in vantaggio su rigore al 53’ e trovano il raddoppio al 78’ mentre i giallorossi ... Lo riporta lecceprima.it
Video Lecce Milan (0-2)/ Highlights gol: primi punti per Allegri (Serie A 29 agosto 2025) - Il video Lecce Milan inizia con i rossoneri che partono subito forte con l’idea di riscattare la sconfitta maturata nella prima giornata contro la Cremonese. Segnala ilsussidiario.net
Lecce, Berisha: "Nei primi dieci minuti potevamo fare di più sicuramente" - "Nei primi 10 minuti potevamo fare di più sicuramente, ma dopo l'espulsione la partita è diventata ancora più difficile. tuttomercatoweb.com scrive