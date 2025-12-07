Lecce autorevole per i primi dieci minuti poi spegne La Cremonese vince nella ripresa

7 dic 2025

CREMONA – Settima sconfitta su tredici partite: il Lecce la rimedia a Cremona, al cospetto di una squadra tutt’altro che irresistibile che ha comunque il merito di reggere davanti all’ottimo avvio di marca giallorossa, complice anche l’errore di Stulic al 2’, e poi di addormentare la gara fino a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it



