Le visite guidate nei quartieri | A spasso tra Figino e Lambrate

Santuari, antiche strade, affreschi medievali e dipinti del Rinascimento. Ma anche interi quartieri che prima di essere inglobati dalla città erano dei paesi. Sono tanti i tesori da ammirare a Milano, che può sorprendere soprattutto nei suoi angoli meno conosciuti. Perché non trasformarsi in turisti, per scoprire le bellezze non lontano da casa propria? È possibile farlo gratuitamente e con la guida di esperti partecipando a "Natale nei borghi, iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Milano e l'Associazione Antichi Borghi Milanesi, ideatrice del progetto, e Civita Mostra e Musei.

