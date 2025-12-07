Le scelte Il tecnico tiene tutti sulla corda | Solo Angella è certo di giocare

Una settimana di grandi rotazioni. Giovanni Tedesco ha tenuto tutti sulla corda in vista della sfida di oggi al Curi contro la Ternana. Alla vigilia è stato piuttosto chiaro sulle scelte che compirà: “Solo Angella è sicuro di una maglia“. Una gara in cui, anche alla luce dell’ultima sfida andata male, tutti devono essere pronti per dare un contributo importante. L’allenatore biancorosso confermerà il 4-3-1-2 che ha dato soddisfazioni in questa striscia di partite. In difesa, davanti a Gemello, troveranno spazio Calapai a destra, il capitano Angella al centro del pacchetto arretrato insieme a Riccardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

