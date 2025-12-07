Le scelte Il tecnico tiene tutti sulla corda | Solo Angella è certo di giocare
Una settimana di grandi rotazioni. Giovanni Tedesco ha tenuto tutti sulla corda in vista della sfida di oggi al Curi contro la Ternana. Alla vigilia è stato piuttosto chiaro sulle scelte che compirà: “Solo Angella è sicuro di una maglia“. Una gara in cui, anche alla luce dell’ultima sfida andata male, tutti devono essere pronti per dare un contributo importante. L’allenatore biancorosso confermerà il 4-3-1-2 che ha dato soddisfazioni in questa striscia di partite. In difesa, davanti a Gemello, troveranno spazio Calapai a destra, il capitano Angella al centro del pacchetto arretrato insieme a Riccardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Convocati Verona, le scelte di Zanetti per il match contro l'Atalanta della 14a giornata di Serie A! Le decisioni del tecnico e il rientro importante in centrocampo: la lista - facebook.com Vai su Facebook
Le probabili scelte di #Conte Così vuole affrontare Spalletti #NapoliJuve Vai su X
The choices. The coach keeps everyone on tenterhooks: "Only Angella is certain to play." - Ballots are in play in all departments. Segnala sport.quotidiano.net
Il tecnico Zanetti tiene fuori tutti i diffidati - ) Meglio blindare il quinto posto per una questione di prestigio e per abbinamenti teoricamente migliori ai play off o preservare le forze? Riporta ilgazzettino.it