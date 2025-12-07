Le professioniste del mare sono state protagoniste a della seconda edizione del “Forum Nautica al Femminile”, che ha concluso la campagna nazionale della Lega navale Italiana “Cima rossa”, promossa dall’associazione per sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere. L’evento è stato organizzato dalle sezioni LNI della Spezia e di Lerici in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e si è svolto all’auditorium “Giorgio Bucchioni”. Importante la presenza degli studenti i delle scuole superiori spezzine “Capellini-Sauro”, “Cisita” e “Cardarelli”. Dopo i saluti di Bruno Pisano presidente di AdSP del Mar Ligure Orientale e dei presidenti delle Sezioni LNI della Spezia e di Lerici, Francesco Costa e Cristian Bianchi, sono intervenuti la vice sindaco Maria Grazia Frijia, Gianmarco Medusei consigliere regionale, la senatrice Stefania Pucciarelli presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le professioniste del mare. Divise sempre più al femminile