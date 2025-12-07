LE PAROLE DI MISTER BURATTI Trodica c’è da battere Fabriano Va data continuità ai risultati

"Serve dare continuità ai risultati, non ci sono altre vie per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, pensa alla gara di oggi contro il Fabriano Cerreto in cui vuole rivedere la prova di sette giorni fa contro l'Osimana. "Ci attende una partita difficile – osserva – perché affrontiamo un avversario che ha fame di punti, ma è anche un momento cruciale del campionato e non possiamo permetterci passi falsi". Il tecnico disporrà di tutti gli elementi. "Ho già visto il Fabriano, si tratta di una squadra giovane, che mette in pratica un bel calcio, ha un buon passo, ma noi dovremo essere iperaggressivi perché dobbiamo vincere i duelli a tutto campo.

