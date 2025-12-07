Per anni, il teflon è stato il re delle nostre cucine, amato per la sua superficie antiaderente che rendeva facile cucinare e lavare. Questa sostanza, chiamata PTFE, è un materiale sintetico che ora sta scomparendo dai mercati a causa di crescenti preoccupazioni sulla salute e sulla sua scarsa resistenza. Il problema principale è la tossicità a temperature elevate. Se una padella in teflon supera i 260° (una temperatura che si raggiunge facilmente in cucina), può rilasciare fumi tossici che possono causare malesseri simili a una forte influenza. Inoltre, la superficie in teflon è molto delicata: basta un graffio per compromettere l’antiaderenza e, peggio ancora, permettere che piccole particelle di materiale finiscano nel cibo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Le padelle che abbiamo usato per anni rilasciavano sostanze tossiche: ora le sostituiamo così