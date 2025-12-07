Le origini del presepe tra iconografia e storia e visita guidata con ArteMind Oltremuseo e chiesa della SSTrinita'

Venerdì 12 dicembre alle ore 17.15 nella chiesa della Ss.Tritnità, la prof.ssa Angela Rossi, presidente di ArteMind in collaborazione con il parroco don Claudio Pellegrini svolgerà una conferenza sul tema: ‘Le origini del presepe: tra iconografia e storia’. Il giorno seguente, sabato 13 dicembre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

