L’amministrazione comunale ascolana continua a investire con decisione nella mobilità sostenibile. Tra le priorità spicca l’ampliamento della rete ciclopedonale, sia in area urbana sia nelle zone extraurbane, così da collegare quartieri, servizi, luoghi d’interesse e aree naturalistiche in maniera continua e sicura. Dopo i recenti interventi lungo il percorso dal Poligono di tiro verso est, in via Tevere fino al ponte di San Filippo, in viale Benedetto Croce, a Piazza Immacolata e lungo Corso Vittorio Emanuele, la programmazione comunale guarda ora al completamento della Ciclovia della Vallata del Tronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le mosse dell’Arengo. Mobilità sostenibile al centro del Biciplan. La ciclabile si allunga