Sono passati 20 anni da quando ci ha lasciato Ambrogio Fogar. Il grande esploratore milanese è entrato di diritto nella storia del Novecento italiano grazie alle sue molteplici imprese: tra tutte, fece epoca il suo solitario giro del mondo in barca a vela nel dicembre 1974, quando ritornò dopo oltre 13 mesi nello stesso porto da cui era partito, a Castiglione della Pescaia (Grosseto), al termine di una lunghissima traversata controcorrente del globo. Fogar continuò le avventure tra spedizioni al Polo Nord, conduzioni di programmi tv e partecipazioni a gare di rally. E fu proprio durante una "Parigi-Pechino" che, nel settembre '92, Ambrogio subì un terribile incidente che lo paralizzò dal collo in giù.

Le mille vite dimenticate dell'«ultimo sognatore»: Lorenzo Grossi racconta al Secolo il suo libro su Ambrogio Fogar