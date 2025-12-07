Le mani in pasta da 65 anni alla Luigia
Il suo nome è Natale, e il destino gli ha riservato un futuro curioso. Natale Baiocchi, 83enne di San Mauro Mare, nel 1960 ha fondato la Dolciaria Luigia in terra di Romagna a San Mauro Mare (ora il negozio si è spostato di appena 300 metri, a Bellaria). Ancora oggi Natale si sveglia presto la mattina e si dedica alla sua passione. Prepara panettoni, pandori e dolci natalizi, con un’arte e una cura, che da sempre lo contraddistinguono. Sorride mentre lavora. Ad aiutarlo la moglie Luigia, il figlio Demarco, la figlia Morena e il genero Enrico. Natale Baiocchi quando avete iniziato a preparare panettoni e prodotti per il Natale? "Da trenta anni facciamo panettoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
