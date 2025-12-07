Le fiabe di Andersen sono ancora di attualità | solo il bimbo che svela la nudità del re potrà redimerci
I personaggi della nota fiaba del danese Hans Christian Andersen sono ancora di attualità. L'imperatore vanitoso e narcisista che cura la messa in scena dell'apparenza. Due imbroglioni che si fingono provetti sarti e sfruttano la vanità del re e lo illudono con meravigliosi abiti inesistenti. I suoi ministri e i cortigiani non osano, per timore, riconoscere la realtà per denunciare l'artistico misfatto dei sarti. Mentre passa il corteo dell'imperatore e il popolo che applaude, c'è un bimbo che nota la realtà e, solo, svela la nudità del re. A questo punto anche la gente osa deridere lo spettacolo di un re svestito.
