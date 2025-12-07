Le ex atlete di ginnastica ritmica dell’Armonia d’Abruzzo si riuniscono a Chieti | un legame vero immutato nel tempo
Dalle pedane di gara alle ore di allenamento, un legame vero e profondo e un affetto rimasto immutato nel tempo come solo lo sport insegna: è quello che unisce le ex atlete di ginnastica ritmica dell’Armonia d’Abruzzo che si sono riviste a Chieti per ricordare gli anni di sport passati insieme. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
