Le ex atlete di ginnastica ritmica dell’Armonia d’Abruzzo si riuniscono a Chieti | un legame vero immutato nel tempo

Chietitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle pedane di gara alle ore di allenamento, un legame vero e profondo e un affetto rimasto immutato nel tempo come solo lo sport insegna: è quello che unisce le ex atlete di ginnastica ritmica dellArmonia d’Abruzzo che si sono riviste a Chieti per ricordare gli anni di sport passati insieme. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Emanuela Maccarani sarà processata per i maltrattamenti alle atlete azzurre della ginnastica ritmica

Ginnastica Estetica . Camp per oltre 170 atlete

Ginnastica artistica, doppia vittoria per le atlete dell'Edera ai Campionati regionali di squadra

Ginnastica ritmica, due ex farfalle chiedono la riapertura del caso sugli abusi - Le ex atlete Anna Basta a Nina Corradini hanno presentato una segnalazione alla procura del Coni per ottenere che venga rivalutata la posizione delle allenatrici Emanuela Maccarani, direttrice tecnica ... Da lettera43.it

Ginnastica ritmica, la dt Emanuela Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti sulle atlete - L’ex direttrice dell’Accademia Internazionale di Desio ha già patteggiato tre mesi di squalifica con la Federazione Ginnastica d’Italia. Lo riporta lettera43.it

L’ex allenatrice della nazionale di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, è stata squalificata per tre mesi per il caso degli abusi - L’ex allenatrice della nazionale di ginnastica ritmica Emanuela Maccarani, al centro di un caso di presunti abusi contro alcune atlete, ha patteggiato una squalifica di tre mesi con la procura ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Atlete Ginnastica Ritmica