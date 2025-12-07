Le canzoni usate in Stranger Things 5 hanno raddoppiato o triplicato gli streaming

Sebbene nessuna delle nuove canzoni in Stranger Things 5 abbia avuto il successo strepitoso di Running Up That Hill di Kate Bush e di Master of Puppets dei Metallica, la prima parte della quinta e ultima stagione della serie dei Duffer Brothers ha già prodotto enormi guadagni per quasi tutti i brani presenti nei suoi primi quattro episodi. A ricevere maggiore incremento, in percentuale di stream e ascolti, è Diana Ross e la sua Upside Down, aumentata del 373%. Tra le altre canzoni che hanno più che raddoppiato gli streaming grazie al loro utilizzo in Stranger Things, ci sono anche la hit degli anni ’70 degli ABBA Fernando (in aumento del 206%) e I Think We’re Alone Now di Tiffany (289%). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le canzoni usate in Stranger Things 5 hanno raddoppiato o triplicato gli streaming

