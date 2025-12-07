Le Barbie contro la violenza L’omaggio al mondo femminile

Cinquecento Barbie in Villa Borromeo, ad Arcore. Un colpo d’occhio che lascia senza fiato. La mostra che si arricchisce da 25 anni stupisce per le creazioni, i dettagli e la potenza del messaggio che porta con sé: “Il ruolo e il valore delle donne in tutte le culture, nella storia“. Un canto alla femminilità, realizzato da un vero artista del bello, anche se lui vuole essere definito "artigiano", il seregnese Valentino Damiano Donghi. C’è il red carpet con le celebrità del cinema, la natura, la nativa americana, Mercoledì della Famiglia Addams, Harry Potter, Grease perché per combattere la violenza di genere il Comune ha scelto un’iniziativa fuori dall’ordinario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le Barbie contro la violenza. L’omaggio al mondo femminile

