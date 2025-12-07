Le bandiere del Mire e l’accelerata ai lavori La Regione applaude | Accoglienza e qualità
Reggio Emilia, 7 dicembre 2025 – Con il naso all’insù, per assistere alla cerimonia della posa delle tre bandiere sul tetto, vediamo finalmente la struttura del Mire – Maternità e Infanzia Reggio Emilia prendere corpo. La posa sul tetto dell’involucro, infatti, secondo l’usanza dei mastri muratori simboleggia la soddisfazione per il lavoro svolto e il buon auspicio per quello che diventerà un “Nuovo Polo sanitario d’eccellenza per la cura della donna e dell’infanzia”, afferma Giancarlo Gargano, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’arcispedale Santa Maria Nuova, intervenuto al momento celebrativo accanto al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, all’assessore regionale Massimo Fabi, al presidente della Provincia Giorgio Zanni e sindaco Marco Massari, e a Deanna Ferretti, anima del progetto dal principio, insieme al suo CuraRe onlus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
