Le auto elettriche e l’Ue parla Guido Tocci Dacia | Siamo contro le multe ma non si può bloccare la transizione dopo anni di investimenti- L’intervista

Nel pieno di una transizione verso l’elettrico che procede a rilento, l’ automotive attende con il fiato sospeso la revisione del regolamento europeo che fissa al 2035 lo stop alla vendita di nuove auto a benzina e diesel. L’annuncio della Commissione europea era previsto per il 10 dicembre, ma trovare una sintesi in grado di mettere tutti d’accordo è un’impresa ardua. E così, la presentazione della nuova proposta è slittata a data da destinarsi. Tra investimenti già avviati e un mercato dell’elettrico ancora debole, i costruttori sperano in un piano europeo che possa ridare slancio a un settore in difficoltà. 🔗 Leggi su Open.online

