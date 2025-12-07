Le parole del tecnico biancoceleste dopo la sfida con la squadra di Italiano, amara per il risultato ma positiva per la prestazione La Lazio conquista solo un pareggio all’Olimpico col Bologna. Solo perché la prestazione è stata di alto livello, soprattutto nel primo tempo, ma mal capitalizzata. I biancocelesti non hanno chiuso il match e hanno pagato l’errore di Tavares e poi il rosso a Gila. Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Ha modificato l’andamento del match anche l’uscita dal campo di Isaksen, che intorno al 42? ha accusato un fastidio all’adduttore. I medici hanno preferito tirarlo fuori, anche se il danese sarebbe rimasto in campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio-Bologna, Sarri: “Arbitro un po’ permaloso”. Poi la reazione in napoletano ai gol di Immobile