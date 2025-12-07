Lazio Bologna Lotito a Sky | Finalmente abbiamo trovato la squadra Sul mercato ribadisco una cosa
Lazio Bologna, Lotito parla ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro i felsinei. Ecco cosa ha detto il presidente biancoceleste A pochi minuti dalla sfida fra la sua Lazio e il Bologna, il presidente Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole. OBIETTIVI – «Penso che finalmente stiamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
“La Fiorentina non è inferiore a Roma, Bologna e Lazio”, l’accusa è a Stefano Pioli?
La Roma aggancia il Napoli in testa alla Serie A, la Lazio sconfigge la Juventus, Bologna rimontato
Pronostici di oggi 9 novembre: Man City-Liverpool, Inter-Lazio, Bologna-Napoli
Lazio-Bologna, Luca Pellegrini out: sta per diventare papà, in questo momento è con la compagnia in ospedale. Contro Orsolini e compagni tornerà dall’inizio Nuno Tavares. - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #LazioBologna Vai su X
Lazio Bologna, Lotito: «Questa squadra può dire la sua contro tutte. Forse c’è un problema di concentrazione. Sul mercato…» - Lazio Bologna, Lotito ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida dei biancocelesti contro i felsinei. Lo riporta lazionews24.com
Lazio-Bologna, Lotito: "Non abbiamo interessa a indebolire la squadra" - Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport il presidente biancoceleste, ... Segnala laziopress.it
Lazio-Bologna, Lotito: "Tante squadre sui nostri giocatori, ma non sono sul mercato" - Le dichiarazioni del patron biancoceleste, intervenuto prima del fischio di inizio del match direttamente dal campo dello stadio Olimpico ... Scrive msn.com