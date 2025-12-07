Lazio Bologna, Lotito parla ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro i felsinei. Ecco cosa ha detto il presidente biancoceleste A pochi minuti dalla sfida fra la sua Lazio e il Bologna, il presidente Claudio Lotito ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole. OBIETTIVI – «Penso che finalmente stiamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio Bologna, Lotito a Sky: «Finalmente abbiamo trovato la squadra. Sul mercato ribadisco una cosa»