I tifosi biancocelesti salutano la loro bandiera con un lungo abbraccio prima del fischio d’inizio e gli striscioni dedicati È un Lazio-Bologna dalle grandi emozioni quello che questa sera l’Olimpico vede raccontarsi e svelarsi. Il carico lo porta soprattutto il ritorno di Ciro Immobile in quello che per tanti anni è il suo stadio, che lo ha visto segnare a raffica, con la fascia di capitano al braccio. È la prima volta che accade da quando, due anni fa, il numero 17 lasciò Formello. Ed è stato un momento toccante: nel prepartita Immobile si è diretto sotto la Nord, dove è stato abbracciato – anche se solo idealmente – dal suo popolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio-Bologna, l’Olimpico per Immobile: “Per sempre tu”. Ma c’è una punta di amarezza