Lazio-Bologna le pagelle | Sarri sbaglia le sostituzioni 6 e Romagnoli top player 7 Ravaglia ed Heggem monumentali 7

Termina in parità 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Bologna, con i gol di Isaksen e Odgaard a decidere la sfida e con la squadra di Sarri rimasta in dieci uomini per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Lazio-Bologna, le pagelle: Sarri sbaglia le sostituzioni (6) e Romagnoli top player (7), Ravaglia ed Heggem monumentali (7)

Altre letture consigliate

“La Fiorentina non è inferiore a Roma, Bologna e Lazio”, l’accusa è a Stefano Pioli?

La Roma aggancia il Napoli in testa alla Serie A, la Lazio sconfigge la Juventus, Bologna rimontato

Pronostici di oggi 9 novembre: Man City-Liverpool, Inter-Lazio, Bologna-Napoli

Ciro Immobile, Bologna formasiyla Lazio deplasmaninda! Vai su X

#Stadiosei dalle 17,00 alle 22,00 il racconto di Lazio-Bologna, dallo stadio Olimpico con Daniele Baldini e Stefano Pantano, dallo studio Dario Cadeddu ed il commento dei nostri opinionisti. #radioseilazio #matchday - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Bologna, le pagelle: Sarri sbaglia le sostituzioni (6) e Romagnoli top player (7), Ravaglia ed Heggem monumentali (7) - 1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Bologna, con i gol di Isaksen e Odgaard a decidere la sfida e con la squadra di Sarri rimasta in dieci uomini ... Secondo ilmessaggero.it

Le pagelle della Lazio nell’1-1 contro il Bologna: tante occasioni, ma solo un pari - 1 e, nonostante le tante occasioni create dalla squadra di mister Maurizio Sarri, i Felsinei sono riusciti a spuntarla grazie a un super Ravaglia: ecco le pagelle dei ... Segnala msn.com

Pagelle Lazio-Bologna 1-1: Ravaglia vola, Isaksen insacca, Tavares s'addormenta. E l'Olimpico celebra Immobile - Termina con un pareggio la sfida tra Lazio e Bologna in un Olimpico pieno d'amore per Immobile. Come scrive sport.virgilio.it