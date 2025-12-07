Lazio Bologna Immobile torna all’Olimpico! Il tributo della Curva Nord all’ex capitano dei biancocelesti | per lui cori applausi e striscione speciale

Calcionews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il popolo laziale ha reso un omaggio emozionante a Ciro Immobile, tornato allo Stadio Olimpico da avversario per la prima volta in occasione di Lazio Bologna. L’ex capitano, oggi attaccante rossoblù, è stato accolto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio bologna immobile torna all8217olimpico il tributo della curva nord all8217ex capitano dei biancocelesti per lui cori applausi e striscione speciale

© Calcionews24.com - Lazio Bologna, Immobile torna all’Olimpico! Il tributo della Curva Nord all’ex capitano dei biancocelesti: per lui cori, applausi e striscione speciale

Contenuti che potrebbero interessarti

“La Fiorentina non è inferiore a Roma, Bologna e Lazio”, l’accusa è a Stefano Pioli?

La Roma aggancia il Napoli in testa alla Serie A, la Lazio sconfigge la Juventus, Bologna rimontato

Pronostici di oggi 9 novembre: Man City-Liverpool, Inter-Lazio, Bologna-Napoli

lazio bologna immobile tornaLazio-Bologna, ecco i messaggi d'amore per Immobile dalla curva - Bologna, match importantissimo per la classifica e il corso del campionato delle rispettive squadre, è stato anche il pomeriggio dedicato alle emozioni per il r ... Segnala laziopress.it

lazio bologna immobile tornaLazio-Bologna, emozioni forti: Immobile commosso per l'omaggio della Nord, poi il ricordo di Mihajlovic - Il bomber rossoblù è tornato per la prima volta da avversario dei biancocelesti. corrieredellosport.it scrive

lazio bologna immobile tornaLazio-Bologna: omaggio della tifoseria per Pietrangeli - schermi dello stadio è stato mandato un video dedicato a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis azzurro scomparso il primo dicembre scorso. Riporta laziopress.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Bologna Immobile Torna