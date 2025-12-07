Lazio Bologna Immobile torna all’Olimpico! Il tributo della Curva Nord all’ex capitano dei biancocelesti | per lui cori applausi e striscione speciale
Il popolo laziale ha reso un omaggio emozionante a Ciro Immobile, tornato allo Stadio Olimpico da avversario per la prima volta in occasione di Lazio Bologna. L’ex capitano, oggi attaccante rossoblù, è stato accolto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Lazio 1-1 #Bologna : Jens Odgaard! #LazioBologna #SerieA #Calcio #SerieAEnilive Vai su X
Lazio-Bologna, Luca Pellegrini out: sta per diventare papà, in questo momento è con la compagnia in ospedale. Contro Orsolini e compagni tornerà dall’inizio Nuno Tavares. - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Bologna, ecco i messaggi d'amore per Immobile dalla curva - Bologna, match importantissimo per la classifica e il corso del campionato delle rispettive squadre, è stato anche il pomeriggio dedicato alle emozioni per il r ... Segnala laziopress.it
Lazio-Bologna, emozioni forti: Immobile commosso per l'omaggio della Nord, poi il ricordo di Mihajlovic - Il bomber rossoblù è tornato per la prima volta da avversario dei biancocelesti. corrieredellosport.it scrive
Lazio-Bologna: omaggio della tifoseria per Pietrangeli - schermi dello stadio è stato mandato un video dedicato a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis azzurro scomparso il primo dicembre scorso. Riporta laziopress.it