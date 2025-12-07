Lazio-Bologna | il treno Europa passa dall' Olimpico probabili formazioni e orari tv
Roma 6 dicembre 2025 - Il treno per l'Europa passa dallo stadio Olimpico e ad attenderlo in stazione ci saranno Lazio e Bologna. Per la quattordicesima giornata di Serie A infatti biancocelesti e rossoblù si affronteranno allo stadio Olimpico con in palio i tre punti in una gara dove i sogni europei di entrambe entreranno in collisione. I laziali lo scorso anno hanno pagato il successo in Coppa Italia degli emiliani, rimanendo fuori dall'Europa per la prima volta dopo otto anni, mentre per i bolognesi il successo in coppa è valso il primo trofeo dopo 51 anni di astinenza. La voglia di rivincita, anche nei confronti di se stessi, contro il bisogno di doversi confermare al vertice, la sfida vedrà il calcio d'inizio alle ore 18 di domenica 7 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
