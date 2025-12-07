Lazio-Bologna finisce in parità all’Olimpico | Odgaard risponde a Eriksen

Finisce in parità il match valido per il quattordicesimo turno di serie A tra Lazio e Bologna. I biancocelesti chiudono in dieci. Finisce in parità il match di campionato tra Lazio e Bologna, due club con ambizioni europee ma che vedono ancora una volta un nuovo stop. Una sfida divertente e con emozioni da una parte e dall’altra ma alla fine le due squadre si sono accontentate e un pari che sembra una mezza sconfitta per entrambe le squadre. Lazio Bologna, ecco come è andata. Succede tutto nel primo tempo con la Lazio che sfiora il gol prima con Castellanos e poi con Zaccagni, ma Ravaglia è in versione super, il portiere salva ancora su Zaccagni ma sulla respinta Isaksen trova la rete del vantaggio. 🔗 Leggi su Sportface.it

