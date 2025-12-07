Lazio-Bologna e lo sprint per l' Europa da Isaksen a Orsolini | sfida a tutta fascia

Sarri e Italiano per il rilancio anche in campionato. Si affidano agli esterni, che spesso sono l’arma in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio-Bologna e lo sprint per l'Europa, da Isaksen a Orsolini: sfida a tutta fascia

Altre letture consigliate

“La Fiorentina non è inferiore a Roma, Bologna e Lazio”, l’accusa è a Stefano Pioli?

La Roma aggancia il Napoli in testa alla Serie A, la Lazio sconfigge la Juventus, Bologna rimontato

Pronostici di oggi 9 novembre: Man City-Liverpool, Inter-Lazio, Bologna-Napoli

#Lazio, i convocati di #Sarri per il Bologna. Torna #Cataldi Vai su X

#Stadiosei dalle 17,00 alle 22,00 il racconto di Lazio-Bologna, dallo stadio Olimpico con Daniele Baldini e Stefano Pantano, dallo studio Dario Cadeddu ed il commento dei nostri opinionisti. #radioseilazio #matchday - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Bologna e lo sprint per l'Europa, da Isaksen a Orsolini: sfida a tutta fascia - Bologna di oggi è non solo il primo di tre set stagionali (ci sarà la sfida ai quarti di Coppa Italia a ... gazzetta.it scrive

Lazio-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Allo 'Stadio Olimpico' si affrontano biancocelesti e rossoblù, entrambe reduci da una sconfitta in campionato. Scrive tuttosport.com

Lazio-Bologna: il treno Europa passa dall'Olimpico, probabili formazioni e orari tv - I biancocelesti all'Olimpico possono mettere pressione ai rossoblù e agganciare il settimo posto, i felsinei per restare in scia al gruppo scudetto ... Si legge su msn.com