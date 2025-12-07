Lazio Bologna 1-1 tutto è perduto fuorché il pareggio
Lazio-Bologna è cominciata bene, ma è finita peggio. Il bilancio è catastrofico: un punticino per il pareggio casalingo (1-1), un cartellino rosso a Gila per proteste (quali? Mah!) dopo essersi guadagnato un giallo, sacrosanto, per un fallaccio. Già oggi la difesa biancoceleste non ha brillato, anche per merito del Bologna, ma non solo, e adesso un turno senza Gila, il pilastro laziale. La partita era cominciata bene per i padroni di casa, che hanno dominato il gioco per tutto il primo tempo. Al 38’ Isaksen approfitta di una respinta del portiere Ravaglia, su azione e tiro di Zaccagni, per infilzarlo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
