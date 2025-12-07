Lazio Bologna 1-1 | succede di tutto all’Olimpico! Gol espulsioni e occasione fallita nel finale… Ora la Juve può superare i felsinei

Juventusnews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio Bologna 1-1: accade di tutto allOlimpico! Gol, espulsioni e occasione sprecata nel finale. Ora la Juve può superare i felsinei. Un pareggio che muove la classifica ma lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa. Lazio e Bologna si dividono la posta in palio all’Olimpico, chiudendo sull’ 1-1 una sfida vibrante, ricca di occasioni e nervosismo. La squadra di Maurizio Sarri viene frenata da un Bologna combattivo, guidato da Vincenzo Italiano, che strappa un punto prezioso in trasferta nonostante l’infortunio di Casale. Isaksen apre le danze, Odgaard gela Provedel. Il primo tempo è un botta e risposta di emozioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

lazio bologna 1 1 succede di tutto all8217olimpico gol espulsioni e occasione fallita nel finale8230 ora la juve pu242 superare i felsinei

© Juventusnews24.com - Lazio Bologna 1-1: succede di tutto all’Olimpico! Gol, espulsioni e occasione fallita nel finale… Ora la Juve può superare i felsinei

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“La Fiorentina non è inferiore a Roma, Bologna e Lazio”, l’accusa è a Stefano Pioli?

La Roma aggancia il Napoli in testa alla Serie A, la Lazio sconfigge la Juventus, Bologna rimontato

Pronostici di oggi 9 novembre: Man City-Liverpool, Inter-Lazio, Bologna-Napoli

lazio bologna 1 1Lazio-Bologna 1-1, botta e risposta. La curva omaggia Immobile, il bomber si commuove - go; meglio i biancocelesti nel secondo, fermati da un Ravaglia formato Nazionale. Da ilrestodelcarlino.it

lazio bologna 1 1lazio-bologna finisce 1-1 - Partita divertente, i due gol a fine primo tempo, poi tante occasioni: i portieri, anche Provedel, tra i migliori. Lo riporta gazzetta.it

lazio bologna 1 1Lazio-Bologna 1-1: video, gol e highlights - Accade tutto in due minuti: prima il gol di Isaksen al 38', poi il pareggio di Odgaard al 40'. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Bologna 1 1