Lazio Bologna 1-1 | succede di tutto all’Olimpico! Gol espulsioni e occasione fallita nel finale… Ora la Juve può superare i felsinei
Lazio Bologna 1-1: accade di tutto all’Olimpico! Gol, espulsioni e occasione sprecata nel finale. Ora la Juve può superare i felsinei. Un pareggio che muove la classifica ma lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa. Lazio e Bologna si dividono la posta in palio all’Olimpico, chiudendo sull’ 1-1 una sfida vibrante, ricca di occasioni e nervosismo. La squadra di Maurizio Sarri viene frenata da un Bologna combattivo, guidato da Vincenzo Italiano, che strappa un punto prezioso in trasferta nonostante l’infortunio di Casale. Isaksen apre le danze, Odgaard gela Provedel. Il primo tempo è un botta e risposta di emozioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
