Lazio-Bologna 1-1 La commozione di Immobile omaggiato dei ' suoi' tifosi
AGI - Nel giorno del ritorno da avversario di Ciro Immobile (rimasto però in panchina) nell'Olimpico biancoceleste, Lazio e Bologna non vanno oltre l' 1-1. Alla fine però ad essere in vantaggio nel conto dei rimpianti è la squadra di Italiano, incapace nel finale di sfruttare la superiorità numerica dal 79' per il rosso a Gila. La sfida dell'Olimpico si chiude quindi con la firma degli attaccanti danesi in campo: Isaksen e Odgaard. Sono proprio loro a scaldare i guantoni dei portieri in avvio. Al 15' Ravaglia salva il risultato su Isaksen dopo un errore di Casale. Situazione simile, ma sul fronte opposto al 30': Marusic regala palla a Odgaard che trova però l'opposizione di Provedel. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
“La Fiorentina non è inferiore a Roma, Bologna e Lazio”, l’accusa è a Stefano Pioli?
La Roma aggancia il Napoli in testa alla Serie A, la Lazio sconfigge la Juventus, Bologna rimontato
Pronostici di oggi 9 novembre: Man City-Liverpool, Inter-Lazio, Bologna-Napoli
Ciro Immobile, Bologna formasiyla Lazio deplasmaninda! Vai su X
#Stadiosei dalle 17,00 alle 22,00 il racconto di Lazio-Bologna, dallo stadio Olimpico con Daniele Baldini e Stefano Pantano, dallo studio Dario Cadeddu ed il commento dei nostri opinionisti. #radioseilazio #matchday - facebook.com Vai su Facebook
Serie A A fine primo tempo, Lazio-Bologna 1-1. Cagliari-Roma 1-0 tre punti agli isolani - 1 a fine primo tempo Un primo tempo ad alta intensità. Da msn.com
Lazio-Bologna risultato 1-1: Odgaard risponde a Isaksen - 1 nel posticipo della 14ª giornata, con gli emiliani che falliscono l'aggancio alla Roma in quarta posizione e gli uomini di Sarri che non riescono a tenere il passo di Cr ... Scrive corriere.it
Serie A, vincono Cremonese e Cagliari, Lazio-Bologna 1-1. Tra poco Napoli-Juventus - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, vincono Cremonese e Cagliari, Lazio- Si legge su tg24.sky.it