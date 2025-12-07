Lazio-Bologna 1-1 Isaksen illude i biancocelesti Odgaard risponde

Ilgiornaleditalia.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pari nel giorno del ritorno da avversario di Ciro Immobile all'Olimpico ROMA - Nel giorno del ritorno da avversario di Ciro Immobile nell'Olimpico biancoceleste, Lazio e Bologna non vanno oltre l'1-1. Alla fine però ad essere in vantaggio nel conto dei rimpianti è la squadra di Italiano, incapace. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

lazio bologna 1 1 isaksen illude i biancocelesti odgaard risponde

© Ilgiornaleditalia.it - Lazio-Bologna 1-1, Isaksen illude i biancocelesti, Odgaard risponde

Leggi anche questi approfondimenti

“La Fiorentina non è inferiore a Roma, Bologna e Lazio”, l’accusa è a Stefano Pioli?

La Roma aggancia il Napoli in testa alla Serie A, la Lazio sconfigge la Juventus, Bologna rimontato

Pronostici di oggi 9 novembre: Man City-Liverpool, Inter-Lazio, Bologna-Napoli

lazio bologna 1 1Lazio-Bologna 1-1: video, gol e highlights - Accade tutto in due minuti: prima il gol di Isaksen al 38', poi il pareggio di Odgaard al 40'. Segnala sport.sky.it

lazio bologna 1 1lazio-bologna finisce 1-1 - Biancocelesti ancora in casa dopo aver eliminato il Milan in Coppa, rossoblù per mettersi alle spalle la sconfitta di lunedì con la Cremonese ... Riporta gazzetta.it

Lazio-Bologna 1-1, gol e highlights: Odgaard risponde al vantaggio di Isaksen - 1: a sbloccare il risultato era stata la squadra di Sarri con Isaksen al 38', ma due minuti più t ... Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Bologna 1 1