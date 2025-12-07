Lazio-Bologna 1-1 in gol Isaksen e Odgaard

Finisce in parità (1-1) la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Bologna valida per la 14esima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: Isaksen sblocca il risultato al 38? raccogliendo la respinta di Ravaglia sul tiro di Zaccagni, immediata replica degli ospiti che pareggiano al 40? con Odgaard, lesto a raccogliere la respinta di Provedel – con l’aiuto del palo – dopo l’incursione di Zortea. Nella ripresa Ravaglia sugli scudi con un paio di interventi decisivi, al 34? però i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Gila, che prima commette fallo su Castro e poi viene espulso per proteste. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lazio-Bologna 1-1, in gol Isaksen e Odgaard

