Lazio-Bologna 1-1 botta e risposta La curva omaggia Immobile il bomber si commuove
Roma, 7 dicembre 2025 – Finisce pari all’Olimpico, 1-1 tra Lazio e Bologna. Che si divertono a metà, un tempo a testa, come la posta, divisa in maniera equa. Meglio i rossoblù nella prima parte, con occasioni a go-go, meglio i biancocelesti nella seconda, fermati da un Ravaglia formato Nazionale. Tra cerotti - Lucumi out - e ritorni – quello di Casale, che durerà appena 39 minuti, prima di infortunarsi nuovamente -, nell’undici di partenza di Italiano c’è di nuovo spazio per Cambiaghi, titolare dopo oltre un mese, Odgaard e Orsolini, alle spalle del match-winner di coppa Castro. Pobega e Moro in mediana, con Zortea e Miranda sulle fasce davanti a Ravaglia, coperti al centro dal duo Heggem-Casale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
