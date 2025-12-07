Lazio-Bologna 1-1 | al vantaggio di Isasken risponde Odgaard all' Olimpico è parità

Roma 7 dicembre 2025 - Tante emozioni, due sole reti, ma la tensione di una gara dove l'obiettivo Europa era nell'aria per entrambe. All'Olimpico finisce pari tra Lazio e Bologna, in gol i due danesi Isasken e Odgaard per l'1-1 finale di una sfida dove c'è stata anche l'espulsione di Gila negli ultimi dieci minuti di gara. I veri protagonisti sono stati però i due portieri: sia Provedel sia Ravaglia sono stati autori di tantissime parate dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, per salvare le rispettive porte. In classifica la Lazio paga il pari precipitando in decima posizione, superata da Sassuolo e Cremonese, mentre i rossoblù non riescono nell'aggancio al quarto posto della Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Bologna 1-1: al vantaggio di Isasken risponde Odgaard, all'Olimpico è parità

