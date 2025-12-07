L’avversario di oggi Mister Marmorini punta sul 3-5-2 L’ex Giusti in porta
L’Aquila Montevarchi riparte dopo due ko di fila dagli stessi uomini o quasi che hanno perso, forse immeritatamente, il derby di sette giorni fa a Terranuova Bracciolini. Nel 3-5-2 di Marmorini, già visto a Sinalunga, in porta c’è il grande ex Giusti mentre la difesa a tre è composta dal senese Cecconi e da Francalanci e Coly. Non da Siniega visto che l’ex Livorno ieri ha trovato l’accordo col club per la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla società. A centrocampo Boncompagni a destra, Nannini, Galeota e Mattei nel mezzo e Bassano sulla corsia mancina. Davanti spazio a Tommasini e Bocci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
