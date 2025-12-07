Lavoro occasionale in agricoltura | bene proroga ora stabilizzare in legge finanziaria Coldiretti Puglia
Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La proroga del lavoro occasionale in agricoltura contenuta nel ddl Semplificazioni è importante rispetto a uno strumento che ha dimostrato di rappresentare una misura utile, anche a livello sociale, senza rappresentare un’alternativa alle normali assunzioni. Ad affermarlo è la Coldiretti in occasione dell’approvazione del provvedimento all’interno della legge 2 dicembre 2025, n. 182. “I risultati nel biennio di sperimentazione hanno dimostrato – spiega il responsabile Lavoro di Coldiretti, Romano Magrini – come si sia trattato di una misura che non si è prestata ad abusi, avendo interessato circa diecimila persone, principalmente pensionati (circa l’80%) e studenti (17%). 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Bene la proroga del lavoro occasionale, ora va stabilizzato in Finanziaria La proroga del lavoro occasionale in agricoltura inserita nel ddl Semplificazioni è una buona notizia: parliamo di uno strumento che ha dimostrato di funzionare davvero, soprattutto sul p - facebook.com Vai su Facebook
Coldiretti: bene proroga lavoro occasionale in agricoltura - (askanews) – La proroga del lavoro occasionale in agricoltura contenuta nel ddl Semplificazioni è importante rispetto a uno strumento che ha dimostrato di rappresentare una misura utile, ... Riporta askanews.it
Lavoro: Coldiretti, bene proroga occasionale, ora stabilizzarlo in finanziaria. Misura sociale utilizzata da studenti e pensionati che completa il mercato del lavoro nei campi - (ASI) La proroga del lavoro occasionale in agricoltura contenuta nel ddl Semplificazioni è importante rispetto a uno strumento che ha dimostrato di rappresentare una misura utile, anche a livello soci ... Da agenziastampaitalia.it
Proroga per il lavoro occasionale in agricoltura - La legge sulla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la disciplina speciale sul lavoro occasionale in agricoltura, ... myfruit.it scrive
Lavoro occasionale in agricoltura: utilizzo prorogato fino al 31 dicembre 2025 - Il Ddl Semplificazioni proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare il lavoro occasionale nel settore agricolo. Lo riporta ipsoa.it
Lavoro occasionale, quali sono i limiti per il 2025? La risposta su «Chiedi all’esperto» - È una delle ultime domande inviate dai lettori alla piattaforma «Chiedi all’esperto», ... Secondo corriere.it