Lavoro occasionale in agricoltura | bene proroga ora stabilizzare in legge finanziaria Coldiretti Puglia

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La proroga del lavoro occasionale in agricoltura contenuta nel ddl Semplificazioni è importante rispetto a uno strumento che ha dimostrato di rappresentare una misura utile, anche a livello sociale, senza rappresentare un’alternativa alle normali assunzioni. Ad affermarlo è la Coldiretti in occasione dell’approvazione del provvedimento all’interno della legge 2 dicembre 2025, n. 182. “I risultati nel biennio di sperimentazione hanno dimostrato – spiega il responsabile Lavoro di Coldiretti, Romano Magrini – come si sia trattato di una misura che non si è prestata ad abusi, avendo interessato circa diecimila persone, principalmente pensionati (circa l’80%) e studenti (17%). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

