C’è chi lo guarda con sospetto, chi come la panacea per superare le logiche tradizionali dell’editoria. Comunque lo si veda, il self-publishing non può essere ignorato, non fosse altro che per i numeri: secondo il Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2025, curato dall’Ufficio studi AIE (Associazione italiana editori), se nel 2024 il mercato editoriale ha rallentato (-1,4% sul valore complessivo), l’autopubblicazione è cresciuta, raggiungendo il 16,1% della produzione complessiva, fra titoli pubblicati da autori indipendenti e da soggetti che operano su piattaforme di autopubblicazione. Di fronte alle novità l’opinione pubblica oscilla tra esaltazione e scetticismo, ma chi conosce bene questo mondo non ha dubbi nel ritenere che sia una svolta per chi ama la scrittura e la lettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "L’autopubblicazione è per chi ha coraggio"