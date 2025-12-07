Lautaro Martinez lontano dalla vetta per la Scarpa d’Oro | ecco la sua posizione in classifica

Inter News 24 Scarpa d’Oro, Lautaro Martinez è lontanissimo dalla vetta. Ecco in che posizione in classifica si trova il capitano nerazzurro. Entra nel vivo la lotta per la Scarpa d’Oro, il prestigioso premio che incorona il miglior marcatore d’Europa a fine stagione. La classifica è calcolata attribuendo coefficienti diversi ai gol a seconda del campionato in cui vengono realizzati: i top 5 campionati (Serie A, Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1) hanno coefficiente 2.0. A dettare legge è l’attaccante inglese del Bayern Monaco, Harry Kane, che guida la graduatoria con 34 punti, frutto dei 17 gol messi a segno in Bundesliga. 🔗 Leggi su Internews24.com

