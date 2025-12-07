Lautaro Martinez lontano dalla vetta per la Scarpa d’Oro | ecco la sua posizione in classifica
Inter News 24 Scarpa d’Oro, Lautaro Martinez è lontanissimo dalla vetta. Ecco in che posizione in classifica si trova il capitano nerazzurro. Entra nel vivo la lotta per la Scarpa d’Oro, il prestigioso premio che incorona il miglior marcatore d’Europa a fine stagione. La classifica è calcolata attribuendo coefficienti diversi ai gol a seconda del campionato in cui vengono realizzati: i top 5 campionati (Serie A, Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1) hanno coefficiente 2.0. A dettare legge è l’attaccante inglese del Bayern Monaco, Harry Kane, che guida la graduatoria con 34 punti, frutto dei 17 gol messi a segno in Bundesliga. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Inter, allarme Lautaro Martinez: salta la rifinitura, Ajax a rischio?
Lautaro Martinez si ferma, rischia con l’Ajax
Inter, debutto in Champions contro l’Ajax: assente Darmian e Lautaro Martinez…
Serie A, Inter-Como 4-0: gol di Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto Stadio Giuseppe Meazza Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-14-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-si - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter conquista momentaneamente la vetta della Serie A travolgendo il Como 4-0 in una serata perfetta. I nerazzurri partono fortissimo e sbloccano il match già all'11' con Lautaro Martinez. Vai su X
Serie A: Inter-Genoa 1-0, Lautaro Martinez porta in vetta l'Inter - 1) e almeno una notte in vetta in attesa del match tra il Como e i ragazzi di ... Secondo sportmediaset.mediaset.it
La Juve che cambia - Inter, Lautaro Martinez trascina i nerazzurri: doppietta a Pisa e sorpasso su Mazzola nella classifica marcatori “È sempre lui”, titola La Gazzetta dello ... Si legge su tuttojuve.com
L'Inter fatica ma vince 1-0 col Genoa. Inzaghi vola a +1 sul Napoli di Conte in vetta alla classifica - Tanta fatica e poca brillantezza, ma l'Inter ottiene comunque il massimo dall'ultimo anticipo del sabato della 26esima giornata di Serie A e, con un semplice 1- Si legge su calciomercato.com