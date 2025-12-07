Inter News 24 Lautaro Martinez protagonista assoluto nell’azione dell’1-0 contro il Como: il capitano nerazzurro avvia e conclude una giocata simbolo. Il primo gol di Inter Como nasce e si chiude sui piedi – e nella testa – di Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano dei nerazzurri, vero trascinatore della squadra di Cristian Chivu. Nell’azione che sblocca il match a San Siro, il numero 10 interista è protagonista in ogni dettaglio, dimostrando ancora una volta leadership, letture da grande centravanti e istinto da uomo-gol. Tutto parte da un lancio perfetto dello stesso Lautaro, che vede e serve con precisione lo scatto sulla corsia di destra di Luis Henrique, esterno brasiliano in grande crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez, il capitano firma l’azione perfetta del primo gol contro il Como