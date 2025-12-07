Lautaro Martinez dopo aver ricevuto il premio AIC | Campionato italiano difficile Ecco a chi avrei dato il riconoscimento 

Internews24.com | 7 dic 2025

Inter News 24 Lautaro Martinez ha parlato dopo aver ricevuto il premio AIC, che avrebbe assegnato ad un altro calciatore, dicendo la sua sul campionato italiano.. In un’intervista concessa all’ Associazione Calciatori, Lautaro Martinez ha parlato del premio vinto. « Perché è importante questo premio? Perché a votare sono i calciatori. Fa grande piacere. Siamo sempre avversari e ovviamente ognuno difende la sua squadra, ma essere votato dai colleghi fa sempre piacere anche perché sono qui al secondo anno consecutivo ». « Sicuramente ce ne sono tanti, che hanno fatto una grande stagione. Credo che anche Marcus (Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lautaro Martinez dopo aver ricevuto il premio AIC: «Campionato italiano difficile. Ecco a chi avrei dato il riconoscimento» 

