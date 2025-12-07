Lautaro Inter nuovi record e vetta cannonieri | contro il Como altra notte storica

La vittoria per 4-0 contro il Como porta ancora una volta la firma di Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano dei nerazzurri, sempre più leader tecnico ed emotivo della squadra di Cristian Chivu. Il gol segnato al minuto 11 inaugura una serata ricca di numeri storici e conferma uno stato di forma semplicemente straordinario. Con questa rete, Lautaro sale infatti a quota 7 gol in campionato, diventando il capocannoniere solitario della Serie A. Ma i record non finiscono qui.

