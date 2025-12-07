Laurence Fishburne torna alla regia | la star di Matrix dirige The Rule of Nines con André Holland

L'attore, famoso per il ruolo di Morpheus nel franchise delle sorelle Wachowski, tornerà presto dietro la macchina da presa per un nuovo progetto. Laurence Fishburne potrebbe tornare presto dietro la macchina da presa e sarebbe già al lavoro per sviluppare il suo prossimo progetto da regista, dal titolo The Rule of Nines, insieme alla produttrice casting director Bonnie Timmermann e all'attore André Holland. Alla sceneggiatura dovrebbe esserci John Connor e in attesa della conferma della produzione del film, Laurence Fishburne ha parlato del suo desiderio di passare dalla recitazione alla regia, dopo anni trascorsi proficuamente davanti alla macchina da presa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

