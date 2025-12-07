Latina si illumina per Natale | l' 8 dicembre l' accensione del grande albero in centro

Latinatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accensione del gigante albero di Natale in centro è sicuramente uno dei momenti più attesi a Latina e, come da tradizione, è in programma per il pomeriggio dell’8 dicembre. Quello dell’Immacolata è il giorno che simbolicamente dà inizio a tutte le feste anche se nel centro di Latina le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

