L’Atalanta torna a terra Tre sberle dal Verona

Frenata inattesa per una brutta Atalanta, battuta al Bentegodi dal Verona per 3-1. Partita totalmente da dimenticare per la Dea, tornata quella spenta e confusa vista nel mese di novembre quando era finita sotto di tre reti con il Sassuolo nell’ultima gara di Juric e a Napoli nella prima di Palladino. Un calo mentale più che fisico, forse dovuto alle cinque gare in due settimane, con il pensiero del big match di martedì sera contro il Chelsea. Primo tempo stratosferico del Verona, che pressa alto arrivando prima su ogni pallone. La Dea soffre, poi sale nell’altra metà campo e colleziona cross, sfiorando la rete con un quasi autogol di Kotchap e una staffilata di De Ketelaere deviata in angolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

