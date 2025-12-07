L’associazione La Sicilia per i siciliani dona giocattoli ai bambini di Palermo e Misilmeri
Un Natale di solidarietà e sorrisi per i più piccoli L’associazione La Sicilia per i Siciliani, guidata dal presidente Tony Guarino, organizza tre giornate di distribuzione gratuita di giocattoli per i bambini di Palermo e Misilmeri. Gli appuntamenti sono i seguenti: - 15 dicembre, ore 16:30 –. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
