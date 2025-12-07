Largo Cocco Griffi terminata la riqualificazione | ecco le nuove bancarelle

Pisatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra nell’ultima fase la riqualificazione del percorso turistico che collega il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina a piazza Manin. Sabato mattina il sindaco Michele Conti ha verificato l’andamento dei lavori nel corso di un sopralluogo nelle aree appena terminate e in quelle che sono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

