Largo Cocco Griffi terminata la riqualificazione | ecco le nuove bancarelle
Entra nell’ultima fase la riqualificazione del percorso turistico che collega il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina a piazza Manin. Sabato mattina il sindaco Michele Conti ha verificato l’andamento dei lavori nel corso di un sopralluogo nelle aree appena terminate e in quelle che sono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PNRR, ultimata la riqualificazione di Largo Cocco Griffi e dell’area davanti alle scuole Filzi Il sindaco Conti: “Un intervento storico per Pisa”. Prosegue il cantiere del percorso turistico verso piazza Manin cascinanotizie.it/pnrr-ultimata-… Vai su X
PNRR, TERMINATA LA RIQUALIFICAZIONE DI LARGO COCCO GRIFFI. LAVORI ULTIMATI ANCHE NEL QUARTIERE DAVANTI ALLE SCUOLE FILZI Entrano nell'ultima fase i lavori di riqualificazione del percorso turistico che collega il parcheggio scambiato - facebook.com Vai su Facebook