L' appuntamento annuale al teatro simbolo di Milano si conferma un evento imperdibile

L a serata del 7 dicembre, il giorno di Sant’Ambrogio, coincide storicamente con uno degli appuntamenti più attesi ed esclusivi dell’anno. Come da tradizione, allora, i riflettori della moda e dello spettacolo sono rivolti a Milano, alla Prima della Scala 2025. Minimal, chic, senza tempo: il cappotto loden al centro di 5 outfit dai 20 ai 60 anni X L’inaugurazione della nuova stagione del teatro più prestigioso d’Italia era affidata all’ opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?, con la direzione del Maestro Riccardo Chailly. Come di consueto, lo spettacolo della Prima della Scala 2025 non si è svolto solo sul palcoscenico, ma anche sul red carpet che l’ha preceduto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
