L' appello dei Premi Nobel | Aumentare i finanziamenti per la ricerca
(LaPresse) I premi Nobel di Fisica, Chimica ed Economia di quest’anno hanno esortato i governi ad ampliare il sostegno alla ricerca di base. Alcuni hanno avvertito che le precedenti iniziative, comprese quelle in Francia, hanno avuto scarso impatto. “Ho raccomandato più volte al governo di aumentare i finanziamenti per la ricerca fondamentale”, ha detto il premio Nobel per la Chimica Susumu Kitagawa durante una conferenza stampa a Stoccolma, Svezia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
PREMIO BONINO-PULEJO | L'appello di Morgante: "Bisogna custodire e celebrare ciò che rende l'Italia unica al mondo" https://gazzettadelsud.it/?p=2139316 - facebook.com Vai su Facebook
L'appello dei Premi Nobel: "Aumentare i finanziamenti per la ricerca" - (LaPresse) I premi Nobel di Fisica, Chimica ed Economia di quest'anno hanno esortato i governi ad ampliare il sostegno alla ricerca di base. Si legge su lapresse.it
«Diamo dei limiti all'AI». L'appello di oltre 200 scienziati, politici e premi Nobel: «Rischiamo di perdere il controllo» - Se i Paesi non riescono a mettersi d'accordo su cosa fare con l'intelligenza artificiale, devono almeno concordare su cosa l'AI non può fare. Segnala corriere.it
Onu, dieci premi Nobel e oltre 200 leader chiedono limiti globali all’intelligenza artificiale - All’Assemblea generale dell’Onu, dieci premi Nobel e oltre 200 personalità lanciano un appello: entro il 2026 servono “linee rosse” sugli usi più pericolosi dell’AI In occasione dell’80esima Assemblea ... Come scrive it.euronews.com