(LaPresse) I premi Nobel di Fisica, Chimica ed Economia di quest’anno hanno esortato i governi ad ampliare il sostegno alla ricerca di base. Alcuni hanno avvertito che le precedenti iniziative, comprese quelle in Francia, hanno avuto scarso impatto. “Ho raccomandato più volte al governo di aumentare i finanziamenti per la ricerca fondamentale”, ha detto il premio Nobel per la Chimica Susumu Kitagawa durante una conferenza stampa a Stoccolma, Svezia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L'appello dei Premi Nobel: "Aumentare i finanziamenti per la ricerca"