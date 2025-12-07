L’anticiclone porterà all’Italia clima mite e stabilità ma previste nebbia e pioggia debole

Nebbia, clima mite e deboli piovaschi. Questo il meteo previsto per l’Italia a causa di un anticiclone che si impossesserà di buona parte dell’Europa centro-meridionale. Ciò porterà stabilità all’Italia e un clima molto mite per il periodo. Manuel Mazzoleni di 3BMeteo spiega: “Un robusto anticiclone si appresta a invadere tutta l’area mediterranea, caratterizzando l’intera seconda settimana di dicembre. Già dall’ Immacolata e per buona parte della prossima settimana ci attende così tempo stabile sull’Italia, anche se con cieli non sempre sereni e soleggiati”. Secondo le previsioni, l’anticiclone sarà accompagnato da masse d’aria miti per il periodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

