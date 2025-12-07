Lando Norris scoppia in lacrime | Sei campione del mondo! L' emozionante team radio

Lando Norris festeggia così il suo primo campionato del mondo piloti in F1. Al termine del GP di Abu Dhabi (vinto da Max Verstappen) l'inglese si lascia andare nel team radio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lando Norris scoppia in lacrime: "Sei campione del mondo!". L'emozionante team radio

Altri contenuti sullo stesso argomento

F1, Lando Norris: “Siamo un po’ indietro, speriamo di migliorare sul giro secco”

F1, Lando Norris: “Baku non è una delle nostre migliori piste, a volte siamo vulnerabili”

F1, Lando Norris: “Pista più veloce rispetto allo scorso anno, la FP2 è stata confusa”

Scende il sipario sul circuito di Yas Marina, Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo e decisivo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Un finale a tre, lottato fino alla fine tra Lando Norris, Max Verstappen e il terzo pretendente Oscar Piastri. Ed è l’inglese a trionfar - facebook.com Vai su Facebook

TUTTO PRONTO PER L’ULTIMA GARA DELL’ANNO Oscar Piastri, Max Verstappen e Lando Norris: tutte le combinazioni per la vittoria del Mondiale, in tre per un solo posto #F1 #GPAbuDhabi #Piastri #Norris #Verstappen Vai su X

Norris scoppia in lacrime: è il nuovo campione della Formula 1. Il pianto della mamma e il bacio con la fidanzata - Il britannico della McLaren si commuove dopo il Gp Abu Dhabi, in cui gli è bastato il terzo posto per vincere il titolo piloti: tutti i dettagli ... Secondo corrieredellosport.it

Lando Norris, scoppia in lacrime, è campione del mondo di F1: «Un percorso molto lungo, non pensavo di piangere» - Nell’ultimo GP della stagione, ad Abu Dhabi, il britannico gestisce al meglio la grande pressione ... Lo riporta msn.com

Lando Norris, chi è il nuovo campione di F1: età, carriera, la famiglia, l'idolo Valentino Rossi e la fidanzata (ex di Joao Felix) - Queste le parole di Lando Norris, il nuovo Campione del Mondo di Formula 1. Scrive leggo.it